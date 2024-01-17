Объявить в Риддере режим ЧС из-за отсутствия нормальной больницы просит депутат мажилиса

Депутат мажилиса от фракции Amanat Ерлан Саиров считает, что в городе Риддер Восточно-Казахстанской области нужно объявить режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия нормальной больницы. Как заявил он в среду в ходе пленарного заседания, больницу начали строить еще в 2021 году, но в местном бюджете нет денег, поэтому проект может превратиться в долгострой.

«Фракция Amanat cчитает необходимым объявить в городе Риддер режим чрезвычайной ситуации; создать группу из числа заинтересованных министерств и ведомств, а также депутатов для изучения ситуации и принятия оперативных решении; выделить средства из резерва правительства для строительства больницы и восстановления доступа жителей города к медицинской помощи; решить вопрос об ускоренном строительстве больницы в Риддере, оснащенным самым современным оборудованием», - потребовал Саиров.

Как напомнил депутат, город Риддер является промышленно развитым с высокой степенью загрязненности, а также с высоким уровнем риска по травмам и ожогам. Соответственно, все это отражается на показателях здравоохранения местного населения, у которых отмечается «крайне высокий уровень инсультов, инфарктов, онкологических заболеваний и туберкулеза в среднем по области». При этом единственное медучреждение города, построенное в 1939 году, находится «в нерабочем, почти аварийном состоянии».

«В связи с острой необходимостью и просьбам населения 2021 году акиматом области принято решение о строительстве в городе Риддер многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену. Были начаты строительные работы. Главный корпус, в котором размещались три отделения, был снесен», - рассказал Саиров.

Однако сейчас все отделения стационара временно находятся в одном корпусе, люди размещены в палатах на шесть и более коек, а реанимационная, которая не соответствует нормам, всего одна на три отделения. В результате люди не получают медицинскую помощь и вынуждены ехать в областной центр. При этом на строительство больницы из местного бюджета ранее было выделено 3 млрд тенге, в этом году еще 2 млрд будет выделено из республиканского бюджета. Но, как подчеркнул парламентарий, «средств крайне не хватает».

Напомним, в 2021 году «Власть» делала большой репортаж из моногорода, рассказывая, что в городе нет ни компьютерного томографа, ни аппарата МРТ, жителям приходится ездить на обследование в Усть-Каменогорск, а это порядка двух часов в одну сторону. Эту проблему обещали решить, когда в городе построят новую многопрофильную больницу. На тот момент ее проект уже был утвержден, строительство обещали начать в ближайшие годы.