Бапи требует провести ревизию в Национальном олимпийском комитете

Нынешний состав Национального олимпийского комитета состоит из представителей «старого Казахстана», считает депутат мажилиса Ермурат Бапи. Он потребовал провести ревизию в НОК, заявив, что с приходом Тимура Кулибаева спортивные достижения страны пошли на спад.

«Во время правления Тимура Кулибаева на руководящие должности НОК были выбраны представители “старого Казахстана”. Среди них есть его друзья-олигархи и дальние родственники. Кроме того, возрастной предел для избрания членом комитета составляет 70 лет. Какой победы можно добиться при таком старом составе руководящего органа НОК?» – заявил Бапи в среду в ходе пленарного заседания мажилиса.

Он отметил, что с тех пор как Тимур Кулибаев пришел на должность президента НОК, спортивные достижения нашей страны пошли на спад.

«К примеру, на последних Летних олимпийских играх в Токио наши спортсмены не получили ни одной золотой или серебряной медали, вернулись всего с 8 бронзовыми медалями. А в медальном зачете наша страна опустилась на 83 место», – констатировал он.

Помимо этого, депутат потребовал искоренения коррупции, а также сказал про необходимость того, чтобы на лицензионные спортивные турниры перед Олимпиадой в Париже отправлять профессиональных спортсменов из сельской местности.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал отсутствие должной координации между Национальным олимпийским комитетом и федерациями. Отсутствие эффективной коммуникации, взаимодействия и взаимопомощи приводит к негативным результатам и поражению. В преддверии Парижской Олимпиады такой ситуации допускать вообще нельзя», – убежден депутат.