Программу развития депрессивных территорий предлагает разработать сенатор

Депутат сената Ольга Булавкина просит правительство разработать единую программу развития депрессивных территорий и предусмотреть в ней средства на переселение жителей. В своем запросе на имя премьер-министра она привела в качестве примера Белоусовский рудник в Восточно-Казахстанской области, который, по ее мнению, небезопасен для местных жителей и требует консервации.

«Почти 200 лет ведется разработка Белоусовского рудника в Восточно-Казахстанской области. 10 тыс. человек сейчас живут в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Среднее содержание загрязняющих веществ в реке Глубочанка тяжелыми металлами составляет 137%, взвешенными веществами – 103%. В почве накапливаются загрязняющие вещества, что неблагоприятно влияет на здоровье людей и растительный мир», - сказала Булавкина.

По ее словам, компания «Казахмыс» планирует затапливать шахты Белоусовского рудника для ликвидации, хотя в министерстве экологии заявляли о запасах, которых хватит еще на 12 лет. В ходе общественных слушаний, которые состоялись в 2023 году, местные жители высказывали опасения, что «в результате затопления шахт непременно произойдут провалы грунта и могут быть жертвы», так как фактически поселок расположен над горными выработками. Кроме того, затопление шахт может привести к вытеснению на поверхность загрязненного шахтного воздуха.

«В течение несколько десятилетий будет происходить скопление метана и углекислого газа в подвальных помещениях жилых домов, что будет наносить значительный вред здоровью населения. В свою очередь загрязненными подземными водами будет нанесен непоправимый урон сельскому хозяйству», - считает Булавкина.

В этой связи сенатор предложила правительству провести экспертизу промышленной безопасности и государственную экологическую экспертизу проекта ликвидации Белоусовского месторождения, исследования по разработке экологически безопасных и экономически эффективных способов консервации месторождения, а в случае отсутствия инвесторов и невозможности реконсервации рудника – эксплуатировать его «на перспективу».

Также она считает, что правительству стоит разработать единую программу развития депрессивных территорий, пострадавших вследствие закрытия шахт, которая будет предусматривать средства на переселение жителей домов в границах ликвидированных месторождений.