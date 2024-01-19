Почти 150 тысяч автомобилей произвели в Казахстане в 2023 году

В 2023 году в Казахстане производство автомобилей выросло на 30,2% и достигло 148,9 тысяч единиц, сообщил в пятницу «Қазақстанның Автокөлік Одағы».

В денежном выражении производство достигло 1,8 трлн тенге, отметили в союзе.

Лидирующую позицию по автопроизводству по-прежнему занимает костанайский завод Allur, здесь в 2023 году было произведено 90,2 тыс. автомобилей – на 28,8% больше, чем годом ранее.

Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan увеличил производство на 31,3% до 48,9 тыс. автомобилей, СемАЗ в Семее нарастил производство на 53,6% до 3,8 тыс. единиц, QazTehna в Сарани – на 217,1% - до 1,8 тыс. единиц коммерческой техники, Daewoo Bus Kazakhstan в Семее произвел 609 единиц техники (+190%).

На двух предприятиях зафиксировано небольшое снижение производства – на кокшетауском «КАМАЗ Инжиниринг» оно снизилось на 7,5% - здесь выпустили 1,4 тыс. грузовиков, на алматинском Hyundai Trans Almaty – на 2,6% - завод произвел чуть меньше 1тыс. единиц коммерческой техники.

В настоящее время в Казахстане строится еще несколько крупных автозаводов, в числе которых будущий завод Kia в Костанае и завод китайских автопроизводителей в Алматы.