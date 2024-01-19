Air Astana предложит на IPO как минимум 25% акций компании

«После объявления 12 января 2024 года о намерении осуществить листинг, Акционерное общество “Эйр Астана” сегодня подтверждает свое намерение проведения первичного публичного предложения своих ГДР на международном рынке и одновременного предложения Акций и ГДР в Казахстане и некоторые детали предложения. Предложение будет включать продажу Акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited и Акционерному обществу “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”, а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», - говорится в объявлении компании.

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Также компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения и максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы, определят после завершения формирования книги заявок. Но уже известно, что количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций, а в связи с глобальным предложением BAE компания намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения.

Ожидается, что допуск на LSE и на AIX состоятся в феврале, а допуск на KASE – «сегодня или в ближайшие дни».

12 января авиакомпания объявила о своем намерении рассмотреть возможность проведения первичного публичного предложения (IPO). Сообщалось, что компания планирует разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже, AIX и KASE и привлечь на свое развитие $120 млн.