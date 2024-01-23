Сведений о жертвах и разрушениях в Алматы в результате землетрясения нет – ДЧС

Горожан призвали не паниковать и оставаться на улице
Сведений о жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в ночь на вторник в Алматы не поступало, сообщил начальник ДЧС города Нурлан Атыгаев.
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