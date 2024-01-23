Горожан призвали не паниковать и оставаться на улице
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Сведений о жертвах и разрушениях в Алматы в результате землетрясения нет – ДЧС
Алматинцы покинули дома после серии толчков в ночь на вторник, фото Алмаса Кайсара

Сведений о жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в ночь на вторник в Алматы не поступало, сообщил начальник ДЧС города Нурлан Атыгаев.

Он уточнил, что в Алматы ощутимость землетрясения составила 5 баллов.

Атыгаев призвал горожан сохранять спокойствие и выйти на улицу «до особого распоряжения».

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