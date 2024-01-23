Генпрокуратура взяла на контроль расследование ЧП на территории «Майкаинзолото»

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ на территории компании «Майкаинзолото», заведенное после того, как автобус с четырьмя людьми провалился под землю, взяла на контроль генеральная прокуратура, сообщается во вторник на сайте прокуратуры Павлодарской области.

Дело расследует следственное управление департамента полиции Павлодарской области. Создана комиссия, по делу назначены процессуальные прокуроры.

Сообщается, что в рамках расследования уголовного дела допрошены более 40 работников предприятия, а также руководство ТОО, произведены выемки необходимых документов и записей с камер видеонаблюдения.

Кроме того, по делу назначены различные экспертизы с привлечением специалистов из разных регионов страны в области горно-строительных работ для установления причин обвала. Расследование находится на контроле генеральной прокуратуры.

Тела двоих спасателей были найдены в день происшествия, 4 января, поиски еще одного спасателя и водителя автобуса продолжаются. С места раскопок уже были подняты на поверхность множественные фрагменты автобуса и личное снаряжение спасателей.

Сейчас для прокладки пути к месту происшествия вывозят грунт, проводится геосканирование, также спущены малогабаритные экскаваторы. Проведение работ осложняется постоянным осыпанием грунта из-за нестабильности горной породы и пустот под воронкой. Сообщается, что в поисково-спасательных работах задействованы 147 человек, 45 единиц техники, три кинологических расчета и два беспилотных летательных аппарата.

Ранее депутат от правящей партии Amanat Амантай Жаркынбек потребовал от Генпрокуратуры дать справедливую оценку трагедии в Павлодарской области. Кроме того, он заявил, что надзорному органу следует проверить предприятие. По его данным, 100% акций АО «Майкаинзолото» принадлежат компании RENCE ENTERPRISES LTD, которая зарегистрирована на Кипре и принадлежит бизнесмену Милану Поповичу. Он также потребовал изолировать опасные районы возле шахт.