Депутат от правящей партии просит Генпрокуратуру проверить деятельность компании «Майкаинзолото»

Генеральная прокуратура должна дать справедливую оценку трагедии в Павлодарской области, где на территории шахты АО «Майкаинзолото» под землю провалился автобус с людьми. Кроме того, надзорному органу следует проверить предприятие, владельцем которого является компания, зарегистрированная на Кипре, заявил в среду в ходе пленарного заседания депутат мажилиса от фракции партии Amanat Амантай Жаркынбек. А правительству нужно определить опасные районы вокруг шахт, где проводились работы, и изолировать их.

«Работу созданной комиссии следует проводить открыто и совместно с общественностью, местными жителями. Необходимо определить все районы, где проводились работы в шахтах под землей, и изолировать их в соответствии с правилами безопасности. Необходимо предусмотреть все условия по безопасности для жителей небольшого поселка, который расположен вблизи шахты», - перечислил он вопросы к генеральному прокурору Берику Асылову и первому заместителю премьер-министра Роману Скляру.

Он напомнил, что 4 января на территории АО «Майкаинзолото» под землю провалился автобус с людьми. Тела двоих были найдены, поиски еще двоих и самого автобуса еще продолжаются. По данным депутата, на месте падения под землей раньше была шахта, а над ней построили дорогу, которой до трагедии и пользовались сотрудники предприятия.

«В соответствии с мерами технической безопасности это место должно было быть огорожено и изолировано как опасная зона. Однако это только начало проблемы. Следующее – проживающие в поселке жители, который называют Шанхай, обеспокоены. Причина в том, что под микрорайоном тоже была шахта. От взрыва при добыче руды стены их дома трясутся, территория, на которой находятся более 100 домов, находится всего в 500 метрах от нынешнего места обрушения», - продолжил перечислять проблемы парламентарий.

Депутат отметил, что месторождения являются основным источником заработка для местных жителей, и на предприятии «Майкаинзолото» работают более 1 тыс. человек. С момента создания предприятия здесь было добыто 16,7 млн тонн руды, в частности, 80 тонн золота, 1 240 тонн серебра, 204 тыс. тонн меди и 300 тонн цинка. Более 13 млн тонн руды переработано на обогатительной фабрике при самом предприятии. Однако «Майкаинзолото» за все время не построило в поселке «ни одного жилого дома, детской площадки, ни одного спортивного или же социального объекта». А 100% акций АО «Майкаинзолото» принадлежат компании RENCE ENTERPRISES LTD, которая зарегистрирована на Кипре и принадлежит бизнесмену Милану Поповичу, констатировал депутат.