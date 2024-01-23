В Минэкологии не подтверждают мирное урегулирование спора об оплате экологического штрафа по Кашагану

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отрицает, что компании-разработчики месторождения Кашаган близки к сделке с правительством в споре об оплате экологического штрафа. Во вторник в ходе брифинга в правительстве он также опроверг информацию о соглашении, по которому участники консорциума якобы вложат в социальные проекты $110 млн в ближайшие два года.

«Не могу подтвердить (информацию о соглашении на $110 млн – В.). Потому что мы работали в рамках своей компетенции и сегодня ведем судебную тяжбу с данной компанией», - заявил Нысанбаев.

Он напомнил, что Минэкологии подало кассационную жалобу и в данный момент ждет продолжение разбирательства.

«Все вопросы будут решаться в правовом поле», - подчеркнул глава Минэкологии.

Кроме того, отвечая на вопрос, сколько правительство хочет получить от консорциума, Нысанбаев заверил, что сумма остается прежняя – 2 млрд 300 млн тенге, как того «требует методика расчета».

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что иностранные компании-разработчики месторождения Кашаган близки к сделке с властями Казахстана, которая разрешит спор об оплате экологического штрафа в размере $5 млрд, наложенный в прошлом году на оператора проекта. Участники консорциума, включая Eni, Shell, Exxon Mobil и Total, подготовили проект соглашения с правительством, которое предусматривает вложение ими в ближайшие два года $110 млн в социальные проекты. Нынешняя версия соглашения также содержит норму об обязательстве оператора Кашагана уменьшить объемы хранения серы.

Как отмечалось, именно больший, чем заявленный, объем хранения серы стал формальным основанием для наложения на консорциум штрафа в размере 2,3 трлн тенге (около $5 млрд), который оператор успешно оспорил в суде, не согласившись с обвинениями.

Компании заявляли о готовности обратиться в международный арбитраж, а премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предлагал договориться с ними мирным путем.

Правительство Казахстана в прошлом году также обратилось в международный арбитраж с исками против операторов Кашагана и Карачаганака на $13 млрд и $3,5 млрд. Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев прошлой осенью отказался объяснять причину спора.