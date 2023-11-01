Ситуацию со штрафом в $5 млрд нужно урегулировать с компаниями-разработчиками Кашагана мирным путем — Смаилов

Ситуацию со штрафом в $5 млрд нужно урегулировать с компаниями-разработчиками Кашагана мирным путем. Казахстан надеется в ближайшее время договориться с участниками консорциума NCOC по срокам решения проблемы с серой, которая в больших объемах хранилась на месторождении, сообщил во время брифинга премьер-министр Алихан Смаилов.

«Мы готовы к любому сценарию», — прокомментировал премьер анонимное заявление компаний из консорциума NCOC о возможной подаче заявления в международный арбитраж. «Тем не менее мы придерживаемся позиции, что надо урегулировать этот вопрос мирным путем. Мы должны поддерживать инвестиционный климат. И NCOC так же склонен к мирному разрешению этой ситуации. Мы сейчас находимся в переговорном процессе. Я думаю, в ближайшее время мы договоримся по срокам решения этой проблемы».

По словам Смаилова, сейчас Казахстан видит решение в том, чтобы продать хранящуюся на Кашагане серу на экспорт.

В начале этого года правительство Казахстана обязало консорциум North Caspian Operating Company, управляющий Кашаганом, выплатить штраф в размере 2,3 трлн тенге (около $5 млрд) за то, что на месторождении могло храниться слишком большое количество серы. Оператор отрицает свою вину и оспаривает решение суда.

11 октября агентство Bloomberg сообщило, что компании из консорциума NCOC, ведущего разработку месторождения Кашаган, могут обратиться в международный арбитраж по поводу экологического штрафа в $5 млрд, который собирается наложить на них правительство Казахстана. Они допускают такую возможность в случае, если им не удастся прийти к мировому соглашению во время переговоров с правительством.

NCOC не ответила на запросы Bloomberg по электронной почте с просьбой прокомментировать ситуацию. Министерство энергетики также не ответило на просьбу о комментарии. Компании Exxon, Shell, TotalEnergies и Eni тоже воздержались от комментариев.

В середине октября в министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что участники консорциума не оповещали министерство о подаче иска в международный арбитраж. При этом министр Ерлан Нысанбаев отметил, что его ведомство не будет пытаться урегулировать вопрос по штрафу в $5 млрд против компаний консорциума за пределами судебных инстанций.