Компании-разработчики месторождения Кашаган могут обратиться в международный арбитраж по поводу штрафа в $5 млрд

Международные компании, входящие в консорциум по разработке месторождения Кашаган, могут обратиться в международный арбитраж по поводу экологического штрафа в $5 млрд, который собирается наложить на них правительство Казахстана. Они допускают такую возможность в случае, если им не удастся прийти к мировому соглашению во время переговоров с правительством, сообщает Bloomberg.

В начале этого года правительство Казахстана обязало консорциум North Caspian Operating Company, управляющий Кашаганом, выплатить штраф в размере 2,3 трлн тенге ($4,8 млрд) за то, что на месторождении могло храниться слишком большое количество серы. Оператор отрицает свою вину и оспаривает решение суда, однако правительство продолжает добиваться выплаты штрафа в апелляционном суде страны.

Международные партнеры NCOC, в частности компании Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp. и TotalEnergies SE, пытаются урегулировать ситуацию в переговорах с правительством. Собеседники Bloomberg из этих компаний, не назвавшие свои имена, заявили, что могут обратиться в международный арбитраж, если им не удастся достичь успеха.

NCOC не ответила на запросы Bloomberg по электронной почте с просьбой прокомментировать ситуацию. Министерство энергетики также не ответило на просьбу о комментарии. Компании Exxon, Shell, TotalEnergies и Eni тоже воздержались от комментариев.

Партнеры по Кашагану уже участвуют в отдельном арбитражном разбирательстве по поводу спорных затрат в размере $13 млрд.

Нефтяные компании отрицают свою вину в обоих случаях.

Партнеры по совместному предприятию, в число которых также входят китайская National Petroleum Corp. и японская Inpex Corp., обратились к правительству Казахстана после вынесения в июне судебного решения, признавшего недействительными результаты проверки серного склада на Кашагане, которую проводил Департамент экологии по Атырауской области.

Правительство Казахстана обжаловало решение суда, сообщило Министерство экологии и природных ресурсов по электронной почте. Предварительные слушания по апелляции состоялись 14 сентября.

CNPC не ответила Bloomberg на запрос о комментарии. Компания Inpex также отказалась от комментариев.