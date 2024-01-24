В Беларуси прошли обыски и задержания бывших политических заключенных и их родственников

Накануне в Беларуси сотрудники комитета государственной безопасности провели обыски и задержания как минимум 84 оппозиционеров, бывших политических заключенных и их родственников. Основаниями для визитов стали постановления, в которых фигурировали статьи «финансирование» и «участие в экстремистских формированиях», сообщает белорусское издание «Белсат».

Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что некоторые задержания связаны с проектом INeedHelpBY, которая помогала продуктами тем, кто пострадал от политических репрессий и находился в тяжелой финансовой ситуации.

По данным правозащитного центра, задержана жена политзаключенного Николая Статкевича - Марина Адамович. Мать активистки Марины Касинеровой сотрудники местного КГБ обыскивали 10 часов и оказывали психологическое давление, чтобы получить необходимую информацию.

«Пока нет подробностей, потому что у нее изъяли телефон, – рассказала «Белсату» Касинерова о матери. – Поэтому знаю только то, что написала. Очень много спрашивали обо мне: почему не возвращаюсь, почему уехала, какие там отношения у нас».

Местный филиал RFE/RFL «Радыё Свабода» же сообщил, что утром 23 января силовики пришли к бывшему политзаключенному Алексею Романову. Мужчину забрали на допрос в КГБ. Известно, что во время задержания речь шла об участии бывшего политзаключенного в «экстремистском формировании».

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что белорусские власти продолжают подавлять независимые голоса, в том числе посредством фиктивных судебных преследований и преследований правозащитников, журналистов, юристов, оппозиционных политиков и активистов.

В настоящее время в списке политзаключенных, который ведет «Вясна», значатся 1 500 фамилий. Среди них и другие осужденные правозащитники, такие как Наста (Анастасия) Лойка, хорошо известная своей работой по защите прав мигрантов и прав человека в целом. Правозащитная деятельность фактически объявлена в Беларуси вне закона: власти приравняли ее к экстремисткой и подрывной деятельности и ликвидировали свыше 900 неправительственных организаций.