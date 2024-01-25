В Белгородской области сбит самолет Ил-76, вероятно, с украинскими пленными

В Белгородской области в среду был сбит военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских пленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все они погибли, сообщает Русская служба ВВС . Об этом утверждает Минобороны России и заявляет, что ракета была выпущена из Харьковской области и это зафиксировали российские радиолокационные средства. Украина настаивает на международном расследовании крушения самолета.

Самолет Ил-76, согласно заявлению Минобороны, летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород и упал в пяти-шести километрах от села Яблоново.

Некоторые украинские СМИ, отмечает Би-би-си, в частности «Украинская правда» и «РБК-Украина», сначала со ссылкой на источник в ВСУ писали, что крушение Ил-76 в Белгородской области — «это их работа», но на борту самолета находились не пленные, а, «вероятно», ракеты для ЗРК С-300. Позже оба издания отредактировали сообщения, убрав слова о «работе» украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «необходимо четко установить все факты, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории».

«ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся у Украины данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», – сказал он в своем вечернем обращении.