Использовать ИИ в решении транспортных проблем Алматы предложил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения Ситуационного центра города Алматы ознакомился с его работой и с проектами по развитию транспортной системы города. Президент считает, что возможности искусственного интеллекта стоит использовать также и для решения транспортных проблем.

«Я поддерживаю ваши планы по внедрению инструментов искусственного интеллекта. Это первое. Во-вторых, надо обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Это видно невооруженным взглядом. Очень актуальная проблема. Здесь искусственный интеллект должен сыграть свою роль. И, конечно же, безопасность. Безопасность должна быть на первом месте», - сказал Токаев.

Аким Алматы Ерболат Досаев доложил о полном переходе общественного транспорта на газ и электротягу после 2025 года, об обновлении в течение предстоящих двух лет всего коммунального автопарка общественного транспорта, а также о строительстве новых дорог. В частности, в этом году планируется построить 70 км дорог на 136 улицах и отремонтировать 250 км.

В рамках обеспечения транспортной связанности города с Алматинской агломерацией ведется строительство транспортных развязок и пробивка радиальных дорог в направлении границ города. До конца этого года, по словам Досаева, планируется открыть развязки на пересечении улиц Саина и Монке би и Сейфуллина и Жансугурова.

Также он рассказал о планах сформировать устойчивый транспортный каркас, основу которого составит скоростной общественный транспорт: BRT, LRT и метро. В частности, планируется открыть новую станцию метро «Калкаман»,и начать строительство третьей очереди метрополитена до рынка «Барлык», приступить к реализации проектов по развитию метро в северном и восточном направлениях и запустить первую линию LRT по улице Толе би.

Касым-Жомарт Токаев поддержал проекты по развитию транспортной системы города, но призвал ускорить подготовку соответствующих документов, чтобы приступить к реализации.