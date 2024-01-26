При отсутствии национальности в паспорте статус кандаса будет рассматривать комиссия при акиматах

В случае, если у этнических казахов, вернувшихся на родину, в паспорте не будет указана национальность, статус кандаса будет давать им специальная комиссия. Как сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, соответствующие правила уже разрабатываются, в том числе, в них предусматривается проведение геномной экспертизы.

«Такой вопрос рассматривается, мы провели анализ. Узнали, в каких странах в паспортах не указывается национальность. Разработали проект соответствующего правового акта, как это будет определяться. Планируем, что эту компетенцию мы закрепим за местными исполнительными органами, потому что они сегодня принимают документы на присвоении статуса кандаса. Эта комиссия будет заседать именно при местных исполнительных органах», - сказал Ертаев.

Он уточнил, что в комиссию войдут представители управлений координации занятости, образования, внутренней политики и внутренних дел, департаментов комитета национальной безопасности, профессоры и эксперты в сфере определения национальности. Они коллегиально будут рассматривать заявление гражданина, который не может подтвердить свою национальность, и определять, «можно ли ему дать разрешение на получение статуса кандаса».

«В наших правилах, которые мы разработали, мы все это предусмотрели и определили, какие функции у комиссии, как она будет проводить собеседования, какие наводящие вопросы могут быть заданы лицу, который не может подтвердить свою нацию. Также мы предусмотрели проведение геномной экспертизы в случае, если на комиссии возникают какие-то сомнения. Нашими правилами предусмотрено, что мы направляем человека на экспертизу, где будет установлена его причастность к казахской национальности», - подчеркнул председатель комитета.

Дополнительно, по его словам, в законопроекте, который сейчас находится в парламенте, Минтруда оставляет за собой компетенцию утверждать эти правила, а также – о комиссионном рассмотрении, в случае если этнический казах не может подтвердить свою национальность. Как уточнил спикер, эти нормы уже одобрены мажилисом в первом чтении.