Казахстан отказал в статусе беженца арестованному российскому активисту Денису Козаку

Казахстанские власти отказали в предоставлении статуса беженца Денису Козаку, российскому активисту, придерживающемуся анархистских взглядов, арестованному в Казахстане. Об этом сообщает Казахстанское международное бюро по правам человека.

Бюро приводит ответ управления занятости и социальных программ от 18 января 2024 года, согласно которому Козак не соответствует ни одному критерию для предоставления ему убежища, в том числе по «политическим убеждениям», так как заявитель «ни в каких политических, религиозных организациях не состоял».

21-летний житель Ростовской области Денис Козак прибыл в Казахстан в августе 2022 года, когда узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело «за оправдание терроризма» из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте». По информации издания «Кавказский Узел», поводом для преследования для силовиков стал комментарий подростка после того, как студент Михаил Жлобицкий совершил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области в 2018 году.

В феврале прошлого года полиция в Алматы задержала Дениса Козака, объявленного в розыск у себя на родине. Задержание произошло по запросу России. После задержания Козак был арестован на год. Находясь в следственном изоляторе, он подал ходатайство о присвоении ему статуса беженца.

В ответе на запрос «Власти» генеральная прокуратура отмечала, что лица, ищущие убежище, вправе находиться на территории Казахстана до окончания процедуры рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца, включая процедуру обжалования. Поэтому вопрос их экстрадиции в Россию может быть рассмотрен только после принятия решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении им статуса беженца и вступления их в законную силу.

Генпрокуратура также сообщала, что на ее рассмотрении находится 12 запросов генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче разыскиваемых лиц, в отношении которых применен экстрадиционный арест.