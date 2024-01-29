Смаилов поддержал разработку отдельного законопроекта об охране почв

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поддержал предложение депутатов сената о разработке отдельного законопроекта об охране почв и долгосрочной отраслевой программы по сохранению и восстановлению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

В своем запросе от 27 декабря 2023 года сенаторы Закиржан Кузиев, Евгений Больгерт, Нурия Ниязова и Алишер Сатвалдиев отмечали, что в Казахстане площадь деградируемых земель составляет более 75%, в том числе, согласно статическим данным, площадь деградированных пастбищных угодий оценивается в 12,5 млн га. А оставшиеся 25% относительно плодородных почв имеют риск потери этого свойства ввиду генетически обусловленной низкой степенью устойчивости к аэрогенному воздействию.

«Даже при должной рекультивации для восстановления слоя почвы всего на 1,5 см требуется 50 лет, а полное (40 см) займет до 900 лет. Средневзвешенное содержание гумуса в почвах снизилось до 0,5-1,5%, тогда как оптимальная обеспеченность составляет 3,5-5%. Для того чтобы поднять содержание гумуса – основного показателя плодородия почвы – необходимо как минимум 50 лет», - приводили цифры депутаты.

Таким образом, по их мнению, в сложившихся условиях Казахстан идет к значительному снижению плодородия почв, в частности, согласно данным Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им У. Успанова во всех областях отмечается устойчивая тенденция к снижению в почве содержания гумуса. По результатам последних агрохимических исследований почвы, почвы с низким содержанием гумуса на неорошаемых землях составляют 63%, а на орошаемых – 98%. А неправильное применение удобрений увеличивает скорость деградации почвы и приводит к снижению продуктивности пастбищ.

Депутаты считают, что должны быть приняты меры по сохранению и воспроизводству плодородия почв, в том числе и фундаментальные долгосрочные исследования, связанные с состоянием почвенных ресурсов. Однако почвоведению в Казахстане уделяется очень мало внимания и почвенную науку в самостоятельное приоритетное направление не выделяют, констатируют сенаторы. Более того, до сих пор в республике никак не регламентируется определение почвы, состояние ее плодородия.

В связи с этим депутаты сената заявили о необходимости разработать проекта закона «Об охране почв», актуализировать нормативно-методические документы по применению удобрений, принять долгосрочную государственную научную целевую программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения как национального достояния Республики Казахстан» на период 2025-2035 годы, чтобы проводить на систематической основе широкомасштабные мониторинговые исследования почвы с созданием современной информационной системы для оперативного и целенаправленного управления почвенными ресурсами.

В своем ответе на запрос Алихан Смаилов согласился с депутатами и инициативы поддержал: «Учитывая, что на текущий год министерством сельского хозяйства не запланировано проведение законодательных работ по данному вопросу, полагаем возможным проработать данный вопрос в рамках депутатской инициативы».

Он также согласился, что в последние годы наблюдается тенденция увеличения деградации земель, развития водной и ветровой эрозии, при этом содержание гумуса у большинства почв снижено до 40-45 %. Основными причинами деградации земель и снижения плодородия почв он назвал изменение климата и антропогенные воздействия на природную среду.