Состояние здоровья осужденной журналистки Айгерим Тлеужан ухудшилось – адвокат

Состояние здоровья журналистки Айгерим Тлеужан, приговоренной к четырем годам лишения свободы по делу о «захвате аэропорта», ухудшилось, сообщила «Власти» адвокатка Айнара Айдарханова. Сейчас она готовит жалобу в министерство здравоохранения и ДУИС Алматинской области.

«В учреждении очень холодно, и у нее (Айгерим Тлеужан – В.) были жалобы на это. Появились проблемы с позвоночником. Голодовка усугубила состояние здоровья. Из-за нее у нее выпали несколько зубов. Сейчас она в частном порядке лечит свои зубы у стоматолога», – сообщила Айдарханова.

Адвокатка также добавила, что стоматолог предписал Тлеужан противопоказания к холоду, однако, несмотря на имеющуюся справку, осужденную не освободили от режимных мероприятий.

«В связи с этим я готовлю жалобу в министерство здравоохранения, потому что медчасть в учреждении в Жалгасты относится к нему. В ДУИС по Алматинской области тоже буду писать, но больше акцент на ход медобслуживания», – сообщила Айдарханова.

11 июля 2023 года суд Наурызбайского района Алматы приговорил обвиняемых по делу о захвате аэропорта к лишению свободы на сроки от 4 до 8 лет. Журналистку Айгерим Тлеужан суд приговорил к четырем годам лишения свободы, остальных − Каласа Нурпеисова, Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жан-Айдара Карменова − к восьми годам лишения свободы каждого. 10 ноября 2023 года городской суд Алматы оставил в силе приговор суда Наурызбайского района.

Рассмотрение дела о захвате аэропорта Алматы началось в марте 2023 года. Подсудимых обвиняли по статье 272 Уголовного кодекса «Участие в массовых беспорядках». Некоторым из них были предъявлены обвинения в «нападении на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват», «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «грабеж». По версии следствия, Нурпеисов и Тлеужанова «организовали массовые беспорядки» на территории и в здании аэропорта, после чего вместе с другими участниками якобы совершили нападение и захват зданий.