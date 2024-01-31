Дональда Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Член Палаты представителей Клаудия Тенни выдвинула бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия в заключении первых мирных соглашений на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Fox News .

«Дональд Трамп сыграл важную роль в содействии заключению первых новых мирных соглашений на Ближнем Востоке почти за 30 лет. На протяжении десятилетий бюрократы, “профессионалы” внешней политики и международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке невозможны без разрешения израильско-палестинского конфликта. Президент Трамп доказал, что это ложь», - заявила Тенни Fox News Digital.

Она считает «отважными» усилия Трампа по созданию израильско-эмиратского мирного договора.

«Сейчас больше, чем когда-либо, когда слабое лидерство Джо Байдена на международной арене угрожает безопасности нашей страны, мы должны признать Трампа за его сильное лидерство и его усилия по достижению мира во всем мире», - сказала Тенни, считая.

Дональда Трампа неоднократно номинировали на Нобелевскую премию мира. В 2020 году Трампа выдвинул Кристиан Тайбринг-Йедде, член норвежского парламента, за его усилия по разрешению затяжных конфликтов во всем мире. Несколько месяцев спустя Лаура Хухтасаари, депутат Европарламента и член правой Партии шведских финнов, написала в Нобелевский комитет письмо с предложением номинировать Трампа на премию 2021 года «в знак признания его усилий положить конец эпохе бесконечных войн». Это произошло после того, как Трамп помог заключить соглашение об экономических отношениях между Сербией и Косово. В сентябре 2020 года Трампа номинировала группа австралийских законодателей за то, что «он решил, что больше не будет вовлекать Америку в бесконечные войны, которые не приносят ничего, кроме убийства тысяч молодых американцев и огромных долгов, налагаемых на Америку».

Нобелевская премия мира будет объявлена ​​в октябре.