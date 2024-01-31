Наказание за нанесение легкого вреда здоровью предлагают ужесточить до двух лет лишения свободы

Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующими поправками предлагается ограничивать или лишать свободы на два года за нанесение легкого вреда здоровью, сообщил в среду в кулуарах парламента депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

«В настоящее время за побои есть исправительные работы, общественные работы в качестве санкции и есть арест до 25 суток. Если это совершается в отношении близких лиц или тех, кто по долгу службы выполнял свои функции, там, по-моему, порядка 50 суток. Если речь идет о нанесении легкого вреда, там (в новом законопроекте – В.) санкция значительно усиливается. Речь идет об ограничении или лишении свободы до двух лет», - сказам журналистам Аймагамбетов.

А помимо пожизненного лишения свободы для педофилов депутаты в новом законопроекте предложили аналогичную санкцию применять и в отношении убийц малолетних детей – сейчас санкция предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

«Мы предлагаем первое: по педофилам – пожизненное наказание, по убийцам малолетних детей – то же самое, не 20 лет, а пожизненное наказание. Потому что такие факты в последнее время, мы видим, имеют место. Поэтому и те, и другие категории должны полностью быть ограничены», - считает депутат.

Вместе с тем депутаты не поддержали норму о физической кастрации, а что касается химической кастрации, которая сейчас предусмотрена законодательством, то Аймагамбетов пояснил, что пожизненное лишение свободы предусматривает изоляцию человека на всю жизнь, и «это в определенной степени решает вопрос и кастрации».

Также, по его словам, законопроектами усиливается ответственность за нанесение среднего и тяжкого вреда здоровью, вводится административная ответственность за буллинг и травлю. Все эти вопросы депутаты еще будут обсуждать в рамках рабочих групп.