В феврале в Казахстане морозы будут чередоваться с оттепелями

Согласно консультативному прогнозу «Казгидромета», в феврале на большей части Казахстана средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы – в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской и области Жетысу, в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и области Абай.

По данным синоптиков, количество осадков в феврале на большей части республики прогнозируется около климатической нормы, лишь в Атырауской, в северной половине Костанайской, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны – больше нормы.

В начале и в конце первой декады c активными циклонами на большей части страны ожидается снег, метель, в горных районах южных регионов временами сильный снег, в середине первой декады осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега. Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, гололедными явлениями и усилением ветра до 15-28 м/с. В середине первой декады февраля на большей части Казахстана ожидается повышение температуры воздуха: в западных регионах: ночью до -5+3°С, днем до -3+5°С; в северных и центральных регионах ночью до -3-10°С, днем до -5+2°С; на востоке страны ночью до -2-10°С, днем до -2+3°С; в южных регионах ночью до -3+3°С, днем до +5+13°С.

А в конце первой декады, наоборот, ожидается похолодание сначала в северо-западной половине страны, затем и на остальной территории.

Во второй и в третьей декадах в большинстве областей морозы будут чередоваться с оттепелями. Прогнозируется колебание температуры на севере ночью от -3-12°С до -15-25°С, днем от -5+3°С до -8-13°С, на юге ночью от -9-14°С до -8+3°С, днем от -1-6°С до +7+15°С.