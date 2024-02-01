6,9 млн детей получили первые перечисления по программе «Нацфонд – детям»

По программе «Национальный фонд – детям» в ЕНПФ начислены первые целевые требования детям в возрасте до 18 лет, а детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет, поступили первые целевые накопления на накопительные счета.

«С 1 января 2024 года участниками программы стали все дети – граждане Казахстан, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года. Общее количество участников программы – 6 919 131 ребенок. Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет. Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США», - сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде.

В ЕНПФ отметили, что это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет.

Целевые требования – это обязательства правительства перед детьми до 18 лет, формируемые в Национальном фонде ежегодно за счет 50% от инвестиционного дохода по ставке доходности, усредненной за последние 18 лет. Средства, учитываемые как целевые требования, продолжат инвестироваться до 18-летия ребенка и ежегодно на них будет начисляться дополнительный инвестиционный доход. В год достижения ребенком 18-летия сумма накопленных целевых требований переводится на целевой накопительный счет, открытый в ЕНПФ. Деньги в ЕНПФ на целевых накопительных счетах детей, достигающих в этом году 18 лет, называются целевыми накоплениями.

Целевые накопления совершеннолетний казахстанец уже может проверить самостоятельно в своем личном кабинете на сайте ЕНПФ, в мобильном приложении фонда или на портале eGov.

В ЕНПФ добавили, что полный список детей – участников программы формируется ежегодно на основании официальных сведений из государственной базы данных. Если ребенок включен в эту базу данных, он автоматически становится участником программы «Нацфонд – детям» и ему гарантированно будут начисляться целевые требования и инвестиционный доход за все годы участия в программе. Если ребенок по каким-то причинам отсутствует в государственной базе данных и по этой причине не был включен в список участников программы, то целевые требования начисляются за пропущенный период в полном объеме в следующий календарный год.

Между тем вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах сената, отвечая на вопросы журналистов, почему было начислено $100, пояснил, что средневзвешенный инвестиционный доход сложился в $695 млн, а «полную эффективность» этой программы ощутят дети, которые участвуют в ней все 18 лет.

«По нашим расчетам, говорилось о 160 долларах. 1 ноября 2022 года президент дал соответствующее поручение. По подсчетам того времени, число детей составляло 6 млн 400 тыс. Сегодня количество детей в стране составляет 6 млн 917 тыс. Согласно тому же подсчету, сумма выделяемых сегодня средств составляет $695 млн. Если разделить эту сумму на 9 млн 919 тыс. 131 ребенка, то составят 100 долларов 51 цент», - сказал Темирбеков.

Он добавил, что в следующем году правительство ожидает «естественный прирост населения», соответственно, «стоит задача по увеличению инвестиционного дохода».