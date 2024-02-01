Мусин предлагает строить линии связи, соединяющие Казахстан, Россию и Иран

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил строить волоконно-оптические связи, которые соединят страны Шанхайской организации сотрудничества по маршруту Россия – Казахстан – Иран. Также в четверг в ходе совещания руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС он предложил создать совместные базы хранения данных.

«Предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптических линий связи, соединяющих наши страны по маршруту Россия – Казахстан – Иран, с выходом к Индийскому океану», - сказал Мусин.

По его мнению, использование высокого транзитного потенциала Казахстана обеспечит ряд существенных преимуществ для стран по подключению к интернету и позволит значительно улучшить условия для пропуска трафика в Евразии. А это в свою очередь позволит провести диверсификацию транзитных каналов связи и расширить участие государств ШОС на международном рынке транзита данных.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» в Казахстане планируется строительство крупных data-центров для обработки и хранения транзитного трафика, сообщил Мусин.

«В рамках взаимодействия между странами ШОС и увеличения транзитного потенциала, а также создания регионального дата хаба предлагаем объединить усилие по разработке совместных баз хранений данных», - предложил Мусин.

Также он предложил создать Альянс технопарков участников стран ШОС для дальнейшего развития инновационной экосистемы и всесторонней поддержки стартап-проектов и IT-компаний, внедрить совместные проекты, начиная с реализации цифровых платформ и заканчивая созданием совместных спутников.

«Совместное создание группировок спутников на основе мощностей стран ШОС также предполагает обеспечение общего доступа к космическим снимкам всех стран-участников группировки. Это повысит периодичность космической съемки одной и той же территории», - считает министр цифровой развития.

В целом, подчеркнул он, Казахстан открыт и призывает страны ШОС к активному взаимовыгодному сотрудничеству в сфере цифровизации, цифровых решений в сфере GovTech, в том числе, обмену опытом и знаниями в сфере искусственного интеллекта.