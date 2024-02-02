На ТЭЦ Бишкека взорвался котел, есть пострадавшие

Сегодня около 3 часов ночи на ТЭЦ Бишкека взорвался один из отопительных котлов, сообщает 24.kg . В результате взрыва пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования, а в некоторых жилых домах ограничена подача горячей воды и отопления.

По данным Минздрава Кыргызстана, трое пострадавших госпитализированы, у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего — средней тяжести. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, верхних дыхательных путей. Два человека находятся в реанимации, один — в ожоговом отделении. Еще двое от госпитализации отказались. Их состояние удовлетворительное, стабильное.

Школы и детсады Бишкека перевели на онлайн-обучение до 5 февраля включительно.

Президент Садыр Жапаров поручил в сжатые сроки устранить последствия ЧП. А премьер-министр Акылбек Жапаров прервал свой визит в Алматы и возвращается в Бишкек.