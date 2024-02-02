На ТЭЦ Бишкека взорвался котел, есть пострадавшие

В городе перебои с отоплением и горячей водой
Сегодня около 3 часов ночи на ТЭЦ Бишкека взорвался один из отопительных котлов, сообщает 24.kg. В результате взрыва пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования, а в некоторых жилых домах ограничена подача горячей воды и отопления.
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