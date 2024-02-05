А площадь парков, скверов и бульваров намерены увеличить в три раза
Алматы возвращается к малоэтажной застройке – акимат
фото Жанары Каримовой

В рамках новых правил детальной планировки в Алматы будет преобладать малоэтажная застройка, сообщает пресс-служба акимата.

«Сегодня мы четко даем понять, что нужно ориентироваться на ПДП. И застройщик, видя, что по ПДП у него шесть этажей, будет с учетом этих условий согласовывать эскиз и после одобрения реализовывать проект», - цитирует пресс-служба заместителя акима Алматы Аскара Амрина.

Он напомнил, что в 2000-х к углам пятиэтажек пристраивались девятиэтажки, теперь же, в новых правилах детальной планировки, «такие возможности исключили и сделали эти зоны местами рекреации, чтобы никто не мог прийти и воткнуть там новое строение».

«Мы даем понять, что город имеет свои правила», - подчеркнул Амрин.

В целом новые правила предусматривают увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, включая парки, скверы, бульвары, в три раза уже до 2030 года.

Помимо этого, как сообщили в управлении городского планирования и урбанистики, в проектируемых районах полицентров магистральные инженерные коммуникации будут размещать в проходных каналах, чтобы проводить ремонтные работы без вскрытия, не нарушая дорожного и тротуарного покрытия.

«Предусматривается устройство проходных каналов длиной 27 километров с технологическим доступом для обслуживающего персонала, ремонтного материала и оборудования. Подобный метод был опробован при строительстве микрорайона Самал, однако не был внедрен полноценно и дальнейшего развития не получил. Прокладка коммуникаций подобным методом дороже, однако в длительной перспективе позволит экономить значительные средства», - подчеркнули в управлении.

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