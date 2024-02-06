В шести регионах Казахстана пресечена деятельность молодежных группировок

МВД проводится комплексная работа по выявлению и пресечению деятельности криминальных группировок из числа молодежи, подвергнутой распространяемой так называемой воровской идеологии, передает Polisia.kz. В январе деятельность таких группировок была пресечена в шести регионах.

По данным начальника управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандыка Алпыса, в Шымкенте выявлен факт похищения трех студентов университета, в котором подозреваются шестеро 20-летних парней. По версии следствия, они насильно посадили студентов в автомобиль, отвезли на окраину города и под угрозой физической расправы заставили оформить онлайн-кредит на 700 тыс. тенге. Все участники группировки задержаны.

В Алматинской области трое парней в возрасте до 23 лет в сговоре с девушкой 2005 года рождения заманивали потерпевших в квартиры, где под угрозой физической расправы вымогали у них деньги. Все они задержаны и с санкции суда арестованы.

В городе Аксу Павлодарской области по подозрению в вымогательстве и мошенничестве задержана молодежная группировка, участники которой путем угроз и обмана принуждали потерпевших оформлять на себя кредиты, в последующем отбирали у них деньги и товары. Все подозреваемые арестованы.

В Акмолинской области двое участников молодежной группировки подозреваются в вымогательстве 500 тыс. тенге у местного жителя. При этом один из них, 2005 года рождения, осужден за совершение аналогичных преступлений и находится в местах лишения свободы, второй подозреваемый арестован, проводится расследование.

В Семее группировка под угрозой физической расправы вымогала у студентов деньги. Один из потерпевших – студент второго курса местного университета – с августа прошлого года передал более 700 тыс. тенге. Подозреваемый взят под стражу.

В Атырау по результатам проверки оперативной информации в отношении участника молодежной группировки – студента колледжа – изъято два обреза ружья и около 60 патронов различного калибра.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре и Шымкенте задержаны члены двух молодежных группировок, причастных к вымогательствам, грабежам, мошенничествам и незаконному лишению свободы. В частности, пятеро жителей Павлодара в возрасте от 18 до 23 лет «под влиянием криминальной идеологии» находили своих сверстников в учебных заведениях, общежитиях и в торгово-развлекательных центрах и, угрожая им, заставляли оформлять кредиты через онлайн-приложения, затем отбирали деньги и товары.

В Шымкенте шестеро подозреваемых в возрасте до 24 лет, представляясь сотрудниками полиции, угрожая, избивая своих жертв вымогали у них деньги в крупном размере. Есть также факт незаконного лишения свободы.