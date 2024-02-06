Кинематографисты Казахстана выступили против поправок в закон о кинематографии

Казахстанские кинематографисты выступили с открытым обращением к министерству культуры, призывая ведомство к диалогу. Они выступают против предлагаемых поправок в закон о кинематографии, которые, по их данным, предполагают закрытие Государственного центра поддержки национального кино и передачу его функций, включая финансирование фильмов, киностудии «Казахфильм», что приведет к конфликту интересов.

Кинематографисты заявили, что получают формальные отписки на свои адресные обращения в министерству. Это привело их к убеждению, что его позиция и направление развития противоречат интересам всей киноотрасли и принципам открытого слышащего государства.

«Поскольку вместо ответов от Вас на наши обращения мы получали формальные, не связанные с обращениями отписки, а Министерством культуры за последние несколько месяцев Вашего руководства запущены сомнительные инициативы по реформированию киноиндустрии, вызывающие по меньшей мере недоумение, мы вынуждены обратиться к Вам публично, посредством СМИ, в целях недопущения окончательного развала отрасли» - пишут в своем обращении они.

Кинематографисты заявляют, что не согласны с кулуарностью принятия решений в ряде вопросов. В начале ноября прошлого года комитет культуры проводил заседания рабочей группы, где большинством участников были разработаны правки закон о кинематографии и подзаконные акты. Однако в работу ушел совсем другой документ, о котором кинематографисты узнали потом на обсуждении, проводимом палатой предпринимателей «Атамекен».

«Во время обсуждения в ноябре прошлого года большинство присутствующих высказались против правок, приведя убедительные доводы об их надуманности и даже вредности для киноотрасли, что в итоге остановило процесс их принятия в работу», – пишут кинематографисты. Но спустя полтора месяца министерство вновь отправило в госорганы письма, в которых инициируются эти поправки. Кинематографисты отмечают, что это вновь было сделано кулуарно, без предварительных общественных слушаний и в обход мнения киносообщества. По их данным, комитет ссылается на исполнение поручения главы государства, а в самих поправках указана «высокая цель» – «выведение Киностудии из кризисной ситуации», для чего предлагается закрытие ГЦПНК и передача всех его функций киностудии «Казахфильм».

Кинематографисты выступают категорически против данной инициативы. Они считают, что убыточность «Казахфильма» связана не с уменьшением финансирования, а со слабым менеджментом управленцев.

Они также подчеркивают, что основная задача государства и закона о кинематографии – это комплексное развитие кинематографа и всей отрасли, а не отдельного субъекта квазигосударственного сектора.

«Предложение разработчика законопроекта – это возврат к старому, неэффективному распределению ресурсов, демонстрация полного отсутствия идей в сфере управления национальным кинематографом», – считают они.

При этом в Центре кино кинематографисты также отмечают проблемы, связанные с плохим менеджментом: «не инициативными управленцами, принимающими неграмотные, а порой незаконные решения».

«Однако, это не означает, что Центр кино необходимо закрыть, ведь руководителей назначает именно министерство культуры», – заявляют они.

Кинематографисты призывают министра принять все необходимые меры к недопущению дальнейшего кризиса в киноотрасли и приступить к открытому диалогу с профессиональным киносообществом.

Обращение подписали общественные объединения «Союз кинематографистов Казахстана», «Лига кинематографистов Казахстана», общественное объединение специалистов в сфере неигрового кино "QazDoc" и более 60 кинематографистов разных возрастов, уровней и званий, от дебютантов до заслуженных деятелей.

17 января министр культуры Аида Балаева выступила с обращением, в котором рассказала о долгах киностудии и различных проблемах. Она сообщила, что в 2019 году право на производство кино было законодательно передано Центру развития кино.

«Это не просто лишило "Казахфильм" его прямых функций, а поставило его в один ряд с многочисленными частными студиями, подчинив общим конкурсным правилам, согласно которым киностудия имела право только на творческие расходы», – сказала Балаева. Министр заявила, что судьба «Казахфильма» – это судьба все отечественной киноиндустрии.

Она также анонсировала поправки в закон о кино, которые вернут «Казахфильму» право вновь производить кино на продукцию, организовывать фестивали, осуществлять дубляж продукции. При этом министр не уточнила, будет ли закрыт Центр кино, или его функции изменятся.

В министерстве культуры также не смогли однозначно ответить на запрос «Власти» о том, будет ли закрыт Центр кино, и какие функции у него останутся, если он продолжит работать.

«Министерством прорабатывается вопрос организации работы НАО “Государственный центр поддержки национального кино” и АО “Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова”», – сообщило ведомство.