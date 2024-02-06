Сегодня депутат от правящей партии встречается с представителями СМИ, пострадавших от DDos-атак
Разработку законопроекта о защите СМИ от кибератак намерены инициировать депутаты мажилиса
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат мажилиса от партии Amanat Сергей Пономарев сообщил о планах разработать законопроект «О противодействии кибератакам», в котором будут прописаны нормы по защите журналистов от таких нападений. Об этом он сообщил во вторник в кулуарах мажилиса, отметив, что также сегодня проведет встречу с представителями СМИ и блогерами, которые подверглись DDos-атакам.

«Сегодня я инициировал встречу с нашими коллегами журналистами, которые прилетают сегодня из разных мест, – это издание ProTenge, “Курсив”, наши известные блогеры Асхат Ниязов, Михаил Козачков. Те издания, которые подверглись DDos-атакам», - сказал Пономарев.

Он добавил, что на встрече также будут представители КНБ и государственной технической службы.

«Будем инициировать закон “О противодействию кибератакам”. Там будет защита журналистов, защита СМИ от кибернападений», - заверил депутат.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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