Разработку законопроекта о защите СМИ от кибератак намерены инициировать депутаты мажилиса

Сегодня депутат от правящей партии встречается с представителями СМИ, пострадавших от DDos-атак
Тамара Вааль, Астана, Власть
Депутат мажилиса от партии Amanat Сергей Пономарев сообщил о планах разработать законопроект «О противодействии кибератакам», в котором будут прописаны нормы по защите журналистов от таких нападений. Об этом он сообщил во вторник в кулуарах мажилиса, отметив, что также сегодня проведет встречу с представителями СМИ и блогерами, которые подверглись DDos-атакам.
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые