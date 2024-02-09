В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Казахстане в январе выросло в 2,5 раза по сравнению с декабрем 2023 года. И тенденция роста продолжается, сообщила «Власти» вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«Но если смотреть в абсолютных цифрах, то это рост с 200 до 500 случаев. Рост заболеваемости мы видим, в основном в Астане и Алматы – это 143 и 74 случая соответственно», - сказала Есмагамбетова.

За эту неделю, по ее словам, зарегистрировано 155 случаев коронавируса, или на 26 случаев больше, чем в предыдущую неделю. При этом, по словам вице-министра здравоохранения, в этом году рост заболеваемости коронавирусом совпадает с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, уровень которых также вырос на 7%.

Вице-министр здравоохранения уточнила, что сейчас циркулирует штамм «Омикрон», который характеризуется легким течением.

«Это мы видим и по заполняемой коек: у нас сегодня лечение получают в стационаре только трое больных. Все остальные – на амбулаторном лечении. А в принципе тяжесть течения, уровень госпитализации, летальность никак не изменились», - сказала главный государственный санврач.

Она добавила, что пока Казахстан находится в «зеленой» зоне заболеваемостью коронавирусом, поэтому «вводить какие-то ограничительные меры абсолютно нет необходимости». Однако, по ее словам, в феврале ожидается вторая волна заболеваемости ОРВИ и гриппом, в этой связи будет принято постановление с рекомендациями носить маски в общественном транспорте и в местах большого скопления людей, а также при контакте с больным.

Есмагамбетова также заверила, что в Казахстане достаточно тестов на СOVID-19, их можно сделать как в частных лабораториях, так и в государственных медицинских организациях и лабораториях национального центра экспертизы.

«Проблем с тестами нет ни в частных лабораториях, ни у нас. В принципе запас тестов есть», - подчеркнула она.