Реконструкция бывшей железнодорожной больницы в Алматы должна начаться в третьем квартале 2024 года

В этом случае здание будет готово к 2026 году
Сейчас разрабатывается ПСД реконструкции здания бывшей железнодорожной больницы, находящейся на проспекте Абая, 69, в которой будет находиться «Городской детский реабилитационный центр». Заключение экспертизы планируется получить во втором квартале 2024 года. Если удастся уложиться в эти сроки, то реконструкция начнется в третьем квартале этого года, а завершится в 2026 году, сообщило управление городской мобильности на запрос Власти.
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