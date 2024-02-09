Реконструкция бывшей железнодорожной больницы в Алматы должна начаться в третьем квартале 2024 года

Сейчас разрабатывается ПСД реконструкции здания бывшей железнодорожной больницы, находящейся на проспекте Абая, 69, в которой будет находиться «Городской детский реабилитационный центр». Заключение экспертизы планируется получить во втором квартале 2024 года. Если удастся уложиться в эти сроки, то реконструкция начнется в третьем квартале этого года, а завершится в 2026 году, сообщило управление городской мобильности на запрос Власти.

Эскизный проект разработан с учетом сохранения исторического облика здания по рекомендации РГП «Казреставрация», говорится в ответе. Подрядная организация будет определена открытым конкурсом после получения заключения государственной экспертизы. Стоимость реконструкции будет ясна после разработки ПСД.

Заказчиком реконструкции и собственником является управление строительства города Алматы. Однако, после ввода в эксплуатацию «Городской детский реабилитационный центр» передадут на баланс управления здравоохранения города.

В марте прошлого года аким Алмат Ерболат Досаев сообщил, что в здании бывшей железнодорожной больницы откроют городской детский реабилитационный центр. По его словам, все работы должны были завершиться к концу 2024 года. Теперь же сроки сдвинулись и если во втором квартале начнется реконструкция здания, то завершится она через два года.

Это здание было построено в 1948-1950 годах, оно является памятником градостроительства и архитектуры местного значения, но многие годы находится в полуразрушенном состоянии.