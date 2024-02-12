Десятки человек погибли в результате ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

В результате ударов Израиля по южному городу Рафах в секторе Газа погибли 37 человек, десятки получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных представителей здравоохранения.

Мощные бомбардировки вызвали массовую панику, поскольку многие люди спали, когда начались удары. Израиль задействовал не только самолеты, но еще танки и корабли. Агентства по оказанию помощи заявляют, что нападение на Рафах будет иметь катастрофические последствия, так как это последнее относительно безопасное место в анклаве. По данным международных гуманитарных организаций, в этом городе находятся порядка 1,3 млн палестинцев, которые страдают от нехватки продовольствия и питьевой воды.

Накануне президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху не начинать военную операцию в Рафахе без надежного плана по обеспечению безопасности гражданского населения, укрывающегося там.

На прошлой неделе Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа и распорядился о наступлении на город Рафах, где находятся палестинские беженцы.

Военная операция Израиля против ХАМАС переместилась в южную часть сектора Газа после зачистки северной части, включая столицу. В ночь на 10 февраля Израиль нанес удары по окрестностям Рафаха, отмечает DW. При этом Нетаньяху поручал разработать план эвакуации гражданского населения, но не уточнял, куда именно можно эвакуировать людей. Источник агентства Reuters в израильском правительстве сообщал, что жителей Рафаха могут отправить в северные районы сектора Газа. Однако с октября Израиль призывал палестинцев переселяться с северных районов анклава в южные.