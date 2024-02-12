Невостребованные выигрыши казахстанцев в лотерею на 131 млн тенге в 2023 году зачислены в госбюджет

Призовые фонды по всем лотерейным продуктам, которые не забрали победители в прошлом году, были зачислены в государственный бюджет, а это 131 млн тенге. А с 2017 года единым оператором по лотереям было выплачено более 16 млрд тенге налогов, сообщил вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций в понедельник.

Помимо прочего оператором лотереи было выделено более 12 млрд на развитие спорта, а в фонд «Қазақстан Халқына» в прошлом году было направлено 5 млрд тенге.

Тулебаев также заявил, что лотереи не являются азартными играми.

«В отличие от букмекеров и казино, оператор лотереи не является участником процесса, не может повлиять на результат и не заинтересован в исходе розыгрыша. В тиражной лотереи розыгрыш призового фонда проводится между участниками лотереи с использованием лотерейного оборудования, единовременно и в прямом эфире по телевидению. В моментальной лотерее же выигрышная комбинация закладывается на стадии изготовления билетов на фабрике в Великобритании, там нет доступа самого оператора», - сообщил он.

Он подчеркнул, что оператором запрещается использовать средства призового фонда кроме как на выплату выигрышей. Операторы лотереи используют лишь 20% от призового фонда в качестве доходов, за вычетом налогов и других отчислений.

По итогам прошлого года, призовые фонды по всем лотерейным продуктам составили 305 млрд тенге при общем обороте в 356 млрд тенге.

Тулебаев также отметил, что «мы не часто слышим про выигрыши наших граждан, так как большинство победителей лотереи остаются инкогнито».

«Были случаи, когда люди приходили за выигрышем в масках и очках. Кто-то опасается за жизнь, начинаются просьбы в долг, обмыть тоем», - говорит он.

Между тем он сообщил, что в 2016 году в стране действовало порядка 30 тыс. незаконных автоматов с оборотом в 54 млрд тенге, без учета тех, которые остались «в тени». В 2024 году же, до приостановки работы, функционировало 5 тыс. официальных терминалов Lotomatic. В январе по рекомендациям Минтуризма единый оператор принял решение временно приостановить распространение электронной моментальной лотереи через терминалы и киоски Lotomatic.

В 2016 году в Казахстане был принят закон «О лотереях и лотерейной деятельности», единым оператором в этой сфере стало АО «Сәтті Жұлдыз» на 15 лет. Оператор должен гарантировать выплаты призового фонда и проведение честных розыгрышей.