В Минцифры заявили о невозможности обеспечить все лесные хозяйства интернетом

Все лесные хозяйства Казахстана невозможно обеспечить интернетом, в частности те, которые находятся в отдаленной местности. Поэтому лесники могут использовать только специальную радиосвязь, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе вице-министр информации, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек. Единственным решением проблемы в ведомстве видят поправки в законодательство, которыми мобильных операторов обяжут приобретать подвижные мобильные станции и, в случае возникновения ЧС, предоставлять их госорганам.

«Во время аварийных ситуаций самое важное – это обеспечение радиосвязью. Конечно, и мобильная связь нужна, она нужна в первую очередь для граждан. Для спасателей все-таки очень важна именно специальная радиосвязь», - сказал Оразбек.

Вице-министр добавил, что граждан, проживающих в пределах лесхозов, будут обеспечивать интернетом в рамках национального проекта «Доступный интернет». Но лесхозы, которые удалены от населенных пунктов, там возможно обеспечить связью только посредством спутниковых технологий.

«Тот пилот, который мы сейчас проводим для школ – 2 000 школ планируем обеспечить посредством не-геостационарных спутниковых технологий, мы готовы его потом дальше распространить на такие ситуации, как обеспечение пунктов лесных хозяйств, удаленных от населенных пунктов. Сами лесные хозяйства и леса обеспечить интернетом практически невозможно никаким: ни спутниковым, ни простым», - признал он.

Но, по его словам, сейчас в парламенте находится законопроект, который предусматривает обязательства мобильных операторов мобильной связи предоставить передвижные мобильные станции при ЧС. Документ уже принят мажилисом в первом чтении.

«Там предусмотрена норма, которая налагает на операторов обязательство мобильной связи предоставить подвижные мобильные станции в таких ситуациях. Они должны их приобрести и в каждом регионе при потребности предоставлять структурам ЧС», - сообщил Оразбек.

Он также отметил, что у мобильных операторов, представителей которых на правчас не пустили, есть свои предложения: они готовы при ЧС использовать имеющиеся базовые станции для видеомониторинга лесных хозяйств.