Арыстанбеку Мухамедиулы увеличили срок лишения свободы до 11 лет

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал виновным бывшего министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы в покушении к даче взятки и, с учетом ранее вынесенного приговора, назначил ему в общей сложности 11 лет лишения свободы.

«Приговором суда М. признан виновным в покушении к даче взятки в особо крупном размере и на основании ч. 3 и 6 ст. 58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астана от 20.06.2023 года, более строгим, окончательно осужден к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе», - говорится в пресс-релизе суда после оглашения приговора.

Супруга бывшего министра признана виновной в посредничестве во взяточничестве и осуждена на 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Адвокат Мухамедиулы признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на 6 лет 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.

Согласно материалам дела, в декабре 2022 года Арыстанбек Мухамедиулы, будучи в изоляторе временного содержания, хотел освободиться из-под стражи и сохранить в собственности отель «Дипломат». Он решил дать крупную взятку должностным лицам через адвоката, а в качестве посредника привлек супругу.

Как ранее сообщали в Антикоре, под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи экс-министра, адвокат получил от супруги подзащитного $460 тыс. в качестве взятки якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов.

Напомним, 20 июня прошлого года Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы за хищение 221 млн тенге, выделенных на проведение выставки Золотого человека в Индии.

В начале июня в отношении него было завершено следствие по делу о рейдерском захвате отеля «Дипломат».