Создатели сайта для ЛГБТ-подростков в Казахстане намерены оспорить блокировку в суде

Создатели сайта для ЛГБТ-подростков selftanu.kz заявили о готовности оспорить в суде решение министерства культуры и информации о блокировке ресурса. Они не согласны с решением министерства и считают блокировку цензурой и дискриминацией.

«Сначала мы подготовим письмо непосредственно в министерство культуры и информации с пре-аргументацией против блокировки и, если они не изменят и не пересмотрят свое решение, мы пойдем в суд. Если мы исчерпаем национальные юридические механизмы защиты, то можно будет пойти с этим кейсом в комитет ООН по правам человека», – сообщил на пресс-конференции правозащитник и директор Human Rights Consulting Group Арсен Аубакиров.

Аубакиров заявил, что создатели сайта будут проводить полноценный юридический анализ при адвокации. Он считает блокировку сайта прямым нарушением права на доступ к информации и ее свободному распространению, что является цензурой и дискриминацией. Госорган ссылался на нарушение законов о СМИ, защите прав детей и защите детей от вредной информации, причиняющих вред их развитию и здоровью. Правозащитник считает, что не было приведено достаточно доказательств и аргументов, подтверждающих это, и не был проведен анализ сайта. Процедура также была осуществлена без уведомления и судебного разбирательства, что нарушает права авторов сайта проекта.

Кроме этого, в письме от комитета по охране прав детей министерства просвещения говорилось о блокировке не только сайта selftanu.kz, но и других аналогичных сайтов, то есть под угрозой находятся сайты, которые пишут о ЛГБТ.

Министерство культуры в своем письме отметило, что к запрещенной для детей информации относится информация, содержащая «специальный сексуально-эротический характер». О том, что значит эта формулировка, ведомство не уточнило. Министерство также отправил ряд скриншотов разделов страницы сайта с «информацией, которая им не понравилась», - заявила одна из создателей сайта Саша Казанцева.

«Им не понравился раздел "Какими бывают секс практики?". В этом разделе содержится описание секс-практик и как люди могут заниматься сексом. Это классический секс-просвет без вульгарных фотографий и странных изображений. Это расписано нейтральным и понятным языком», – сообщила Казанцева.

Министерству также не понравился раздел «Нужно ли мне выглядеть как ЛГБТК человек?», который призывает подростков не следовать стереотипам о представителях ЛГБТ.

Сайт selftanu.kz, который стал первым подобным медиа-порталом на казахском языке, запустился 16 января 2024 года. Создатели считают сайт важным для ЛГБТ-подростков, потому что у них выше риски по подростковым сложностям и ментальным заболеваниям. По словам Казанцевой, у ЛГБТ-подростков риск депрессии выше в 6 раз и суицида – в 8 раз, по сравнению с представителями цисгендерных подростков, а информация на сайте может помочь снизить эти риски.

С начала запуска создателям сайта начали поступать угрозы, а спустя неделю на сайт была организована DDos-атака из российских правых чатов после запуска промо сайта в России, говорит создатель сайта Мутали Маскеу.

«Мы считали Казахстан благоприятным местом для старта подобного проекта, потому что в нашей стране не было анти-ЛГБТ законов. Буквально на прошлой неделе приняли поправку, согласно которой ЛГБТ-люди не могут быть наставниками. Эти кейсы являются тревожными звоночками», – сказал Маскеу.

Активистка и соосновательница феминициативы «Феминита» Жанар Секербаева, исследующая антигендерный активизм в Казахстане, связывает давление на ЛГБТ-людей с Союзом родителей Казахстана, который распространяет информацию по российским примерам. По ее словам, во время пандемии коронавируса союз распространял информацию о вреде вакцинации и объединил вокруг этой тематики родителей. Затем тематика начала расширяться, и стала включать темы прав женщин и представителей ЛГБТ.

«У них продолжается борьба против закона по противодействую семейно-бытовому насилию. Это для них большой триггер. Сейчас они противодействуют против программы по недопущению буллинга в школах», – говорит Серкебаева.

Напомним, что вчера, 12 февраля, министерство культуры и информации Казахстана ограничило доступ к сайту selftanu.kz, в котором размещены материалы для ЛГБТК+ подростков по темам здоровья, отношений и принятия сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В своем письме госорган отнес сайт к «интернет-ресурсу, распространяющим идеи движения ЛГБТ». Отметим, что в Казахстане нет официально зарегистрированного «движения ЛГБТ», однако эту же формулировку также использовали в российском законодательстве при признании фактически отсутствующего движения экстремистским.