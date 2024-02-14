Токаев предложил Катару полноценное стратегическое партнерство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Катар провел переговоры с эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев назвал Катар важным и надежным партнером Казахстана в исламском мире и выразил мнение, что «наступило время для того, чтобы придать новый импульс двусторонним отношениям».

«Предлагаю вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства. В ходе моего визита будут подписаны важные документы, которые придадут нашему сотрудничеству стратегический характер. Мы готовы приложить все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей», – сказал Токаев.

Эмир Катара в свою очередь тоже убежден в дальнейшем развитии отношений между странами.

«Сегодняшние переговоры позволят нам проконтролировать ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих переговоров, и наметить планы на будущее. В рамках нашего взаимодействия мы заинтересованы в реализации энергетических, торгово-экономических и инвестиционных проектов», – сказал он.

Токаев считает, что в ближайшей перспективе Катар войдет в десятку крупнейших инвесторов Казахстана и отметил готовность увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на $250 мл. Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до $500 млн.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы сельского хозяйства, транспорта, логистики, туризма, укрепления культурно-гуманитарных связей. Токаев призвал Катар совместно развивать интермодальную транспортную сеть, соединяющую Залив и Центральную Азию, расширять сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, а в 2025 году организовать Дни культуры Казахстана и Катара в столицах двух стран.

По итогам переговоров подписаны девять документов, в том числе соглашение о выдаче и соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам; межправительственное соглашение о регулировании найма казахстанских работников в Государстве Катар; меморандум о сотрудничестве в области социальной защиты и развития, соглашения о реализации проектов в сфере энергетики и газа, по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган.