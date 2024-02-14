​Казахстан не выполнил обязательства по сокращению добычи нефти в январе 2024 года – Минэнерго

Казахстан не выполнил обязательства по сокращению добычи нефти в январе 2024 года, взятые в рамках соглашения ОПЕК+, сообщили в среду в пресс-службе министерства энергетики. Однако в ведомстве отказались раскрывать информацию о том, на сколько страна превысила добычу.

«Несмотря на превышение обязательств в январе 2024 года, Казахстан компенсирует перепроизводство в течение следующих четырех месяцев и продолжит выполнять свои обязательства по добыче», — говорится в заявлении Минэнерго.

Речь идет об обязательствах, согласованных на 35-й министерской встрече ОПЕК+, состоявшейся 4 июня 2023 года, а также дополнительные добровольные обязательства, принятые некоторыми странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК в апреле 2023 года и последующие договоренности, принятые в ноябре 2023 года на февраль и март 2024 года.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Казахстан всегда поддерживал инициативы стран-участниц ОПЕК+.

30 ноября 2023 года по итогам 36-й министерской встречи ОПЕК+, Казахстан и другие страны-члены ОПЕК+ приняли новые добровольные обязательства по дополнительному сокращению добычи нефти в первом квартале 2024 года. Тогда сообщалось, что Казахстан принял дополнительное добровольное сокращение на 82 тысячи баррелей в сутки с 1 января 2024 года до конца марта 2024 года.

Таким образом, добыча в Казахстане должна была составить 1,4 млн. баррелей в сутки до конца марта 2024 года. В ведомстве добавляли, что новое сокращение «является дополнением к добровольному сокращению на 78 тысяч баррелей в сутки, принятому Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года».