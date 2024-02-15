Air Astana заработала на IPO порядка $370 млн

Группа «Эйр Астана» сообщила об успешном завершении IPO, разместив акции одновременно на трех биржах внутри страны и за рубежом. По данным пресс-службы компании, в процессе IPO общая сумма привлечения составила порядка $370 млн, 97,8% заявок от розничных инвесторов было удовлетворено в полном объеме.

«Общий размер сделки IPO составит около 370 миллионов долларов США (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение), что соответствует оценке группы на уровне около 847 миллионов долларов США», - сообщили в компании.

Air Astana отмечает, что количество заявок, поданных для участия в IPO, превысило предложение благодаря поддержке со стороны казахстанских инвесторов, а также международного сообщества инвесторов. При этом 58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% - на международном.

«Общий спрос на казахстанском рынке превысил 483 миллиона долларов США. Розничные инвесторы подали около 60 тысяч заявок на сумму порядка 216 миллионов долларов США. Было удовлетворено около 53% от общего спроса со стороны розничных инвесторов. Казахстанские институциональные инвесторы (включая пенсионный фонд) получили около 38% от общего спроса с их стороны, а международные инвесторы получили около 25% от общего спроса с их стороны в ходе размещения», - привели данные в компании.

Для обеспечения справедливого распределения, заявки розничных инвесторов на сумму до $30 тыс. включительно были удовлетворены полностью, а оставшийся объем спроса по заявкам от розничных инвесторов (свыше $30 тыс.) был удовлетворен частично (оставшиеся акции и ГДР были распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках).

«В результате 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме», - уточнили в Air Astana.

Таким образом, в рамках IPO группа привлекла $120 млн, чтобы ускорить следующий этап своего роста. Действующие акционеры – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и BAE Systems (Казахстан) – сократили свои доли до 41% и 15,3% соответственно.