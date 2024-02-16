Катарские инвесторы вложат $500 млн в сельское хозяйство Казахстана

В рамках визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Катар был подписан ряд соглашений о партнерстве между странами в сельскохозяйственном секторе, в том числе и об инвестиционном партнерстве. Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства, катарские инвесторы намерены вкладываться в глубокую переработку растениеводческой продукции в Казахстане.

«Между катарской компанией Hassad Food, турецкой компанией Tiryaki и национальным управляющим холдингом “Байтерек” подписано соглашение, которое подразумевает договоренности о строительстве завода в Акмолинской области. Этот проект оценивается в 200 млн долларов США и будет заниматься глубокой переработкой зерна и гороха», - сообщили в министерстве.

Кроме того, был подписан договор о стратегическом инвестиционном партнерстве для развития сельского хозяйства, строительства и инфраструктурного развития, здравоохранения и образования между холдингом Dinara Group и Qatar National Enterprises. В рамках договора планируется создание совместного фонда прямых инвестиции для развития аграрного сектора Казахстана и Центральной Азии.

«В рамках подписанного договора Холдинг Dinara Group планирует масштабировать существующие молочные, мясные и растениеводческие производства, развивать собственную основу племенного поголовья и строить дополнительные молочные фермы, планирует строительство завода по переработке молока и производству сыра, и экспортировать готовую продукцию в Китай и страны Ближнего Востока», - уточнили в МСХ, добавив, что объем инвестиций составит порядка $300 млн.

Также Казахстан намерен в этом году вдвое увеличить экспорт баранины в Катар.