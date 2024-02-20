Прокуратура проверяет ДЧС Алматы после январского землетрясения

«Да, проверка еще идет. Пока итогов нет. О ходе расследования и о результатах по завершении мы узнаем. Проверка проводится по поводу действий, по системе оповещения и по закупам», - сказал Аринов на брифинге в правительстве, отвечая на вопросы журналистов.

Он также рассказал, какие меры МЧС предпринимает после землетрясений в Алматыэ. В частности, по его словам, проводится подготовительная работу в случае возможных землетрясений.

«Учитывая, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, мы понимаем, что это самый густонаселенный город, что высотные здания там находятся, мы понимаем всю серьезность ситуации. Мы, как МЧС, все соответствующую работу начали проводить на практике. Сильно ее не освещаем, но в ближайшее время жители Алматы увидят эту работу», - сказал министр.

Он уточнил, что руководители департаментов предупреждения ЧС, ликвидации ЧС, а также председатель комитета гражданской обороны уже отправлены в Алматы и во взаимодействии с территориальным руководителем ДЧС, областными департаментами, акиматами, силовым блоком «начинают отработку». По словам Аринова, работа будет вестись с ОСИ и КСК.

«Будем категорировать каждый дом, каждый двор, каждый подъезд, если надо. Там из числа людей будем выбирать, так называемых дружинников. Это бывшие сотрудники, имеющие подготовку, пенсионеры наши, которые в нужный момент смогут организовать необходимые действия», - пояснил министр.

А в чаты ОСИ и КСК министерство будет оправлять рекомендации в случае ЧС.