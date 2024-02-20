Возобновить поиски людей на территории «Майкаинзолото» могут в конце марта

Поиски пропавших людей в шахте АО «Майкаинзолото» могут возобновиться только после завершения экспертизы по оценке рисков для продолжения поисково-спасательных работ, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на брифинге в правительстве.

«Сейчас идет экспертиза по оценке рисков для осуществления поисковых работ, потому что там есть угроза обвала. Мы можем потерять живых людей — спасателей, которые будут это делать. Ориентировочно до 30 марта закончится экспертиза, и мы примем дальнейшее решение», - цитирует Аринова агентство «Казинформ».

Он уточнил, что, если риски обвала окажутся существенными, решение будут принимать на месте.

Напомним, 4 января на территории АО «Майкаинзолото» под землю провалился автобус с людьми. Тела двоих были найдены, поиски еще двоих и самого автобуса до сих пор продолжаются. 23 января расследование ЧП взяла на контроль генеральная прокуратура.

Комиссия по расследованию несчастного случая установила семь ответственных лиц, действия которых и привели к ЧП. Комиссия пришла к выводу, что причинами стали неудовлетворительная организация производства работ, не проводимый должным образом производственный контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО «Майкаинзолото». Также на предприятии должным образом не осуществлялся контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков, за существующими пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, не производилось их принудительное обрушение с последующим погашением.

22-23 февраля ожидается, что работа обогатительной фабрики будет приостановлена до 1 апреля, а всех сотрудников отправят в отпуск с сохранением зарплаты в 50%.