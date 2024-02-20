Также почти на сутки задержан рейс Алматы – Камрань
Рейс Астана – Дубай задерживается более чем на сутки из-за технической неисправности – КГА
фото со страницы авиакомпании Fly Dubai в Facebook

В комитете гражданской авиации министерства транспорта прокомментировали длительную задержку рейсов Алматы – Камрань авиакомпании VietJet и Астана – Дубай авиакомпании Fly Dubai.

Рейс VJ 062 авиакомпании VietJet был запланирован на 20 февраля в 02:05.

«Однако в связи с поздним прибытием воздушного судна, по технической причине, а также регламента трудового времени экипажа, рейс был задержан», – сообщили в комитете.

Вылет рейса запланирован сегодня в 23:00, задержка составит 20 часов 55 минут. Все желающие пассажиры размещены в гостинице, им предоставляются напитки и горячее питание.

Вместе с тем рейс FZ 1304 авиакомпании Fly Dubai, который был запланирован на 19 февраля в 05:05, задерживается по причине технической неисправности. Самолет вылетит сегодня в 21:30, отметили в КГА. Пассажиры также размещены в гостинице, им предоставляются напитки и горячее питание.

Пассажирам было предложено перебронирование авиабилетов и полный возврат. Однако тем, кто приобрел авиабилеты в рамках туристического пакета, необходимо обратиться к туроператорам.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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