Рейс Астана – Дубай задерживается более чем на сутки из-за технической неисправности – КГА

Рейс VJ 062 авиакомпании VietJet был запланирован на 20 февраля в 02:05.

«Однако в связи с поздним прибытием воздушного судна, по технической причине, а также регламента трудового времени экипажа, рейс был задержан», – сообщили в комитете.

Вылет рейса запланирован сегодня в 23:00, задержка составит 20 часов 55 минут. Все желающие пассажиры размещены в гостинице, им предоставляются напитки и горячее питание.

Вместе с тем рейс FZ 1304 авиакомпании Fly Dubai, который был запланирован на 19 февраля в 05:05, задерживается по причине технической неисправности. Самолет вылетит сегодня в 21:30, отметили в КГА. Пассажиры также размещены в гостинице, им предоставляются напитки и горячее питание.

Пассажирам было предложено перебронирование авиабилетов и полный возврат. Однако тем, кто приобрел авиабилеты в рамках туристического пакета, необходимо обратиться к туроператорам.