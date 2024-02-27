Завершить строительство второй нитки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент планируют к 2027 году

Строительство второго и третьего этапов магистрального газопровода «Сарыарка» стоимостью 188,5 млрд тенге, предусматривающего газификацию Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, возможно только после увеличения мощности магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.

Депутаты фракции Народная партия Казахстана в своем запросе отмечали, что для полноценного развития северных регионов необходима их газификация, однако в Костанайской области газифицировано только 18% населенных пунктов, в СКО природного газа нет вообще.

«Проблема с газификацией делает северные регионы экономически не привлекательными для инвесторов и в целом для проживания», - констатировали депутаты.

По данным Бектенова, на сегодняшний день ведется разработка технико-экономического обоснования по газопроводу Бейнеу – Бозой – Шымкент, завершить его планируется во втором квартале 2024 года. А согласно дорожной карте, срок завершения строительства второй нитки намечен на конец 2026 года.

Вместе с тем, учитывая растущую потребность центральных регионов в газе, АО «НК QazaqGaz» начата корректировка ТЭО по строительству четвертого этапа газопровода «Сарыарка», предусматривающего строительство двух компрессорных станций для увеличения мощности газопровода с 606 тыс. кубометров/час до 801 тыс. кубометров/час.

В целом, сообщил премьер, реализацию проектов по строительству всех этапов газопровода «Сарыарка» планируется начать одновременно, синхронизировав со сроком строительства второй нитки Бейнеу – Бозой – Шымкент.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент (мощность 15 млрд м3/год) и магистрального газопровода Актобе – Костанай (4,1 млрд м3/год) будет за счет катарских инвесторов. В ходе недавно визита главы государства в Катар были подписаны соглашения c Power International Holding по совместной реализации проектов по строительству.