Компания West Oil Software уволила 50 бастующих рабочих и обещает продолжить сокращения

Компания West Oil Software, чьи рабочие бастуют два с половиной месяца, уволила еще 50 сотрудников. Она намерена «планово» увольнять и других рабочих в случае продолжения забастовки. Нефтяники готовы отстаивать свои права даже после сокращения, сообщил Власти один из рабочих на условиях анонимности.

«На появившиеся вакантные места мы проведем набор из числа граждан, стоящих в очереди на трудоустройство. При этом набор будет проходить в соответствии с квалификационными требованиями на вакантные должности», – говорится в сообщении компании.

В West Oil Software заявили, что у уволенных рабочих «есть шанс вернуться на работу посредством согласительной комиссии» до набора новых сотрудников. В связи с этим компания призвала участников забастовки вернуться на рабочие места.

«После того как мы определимся с полным списком новых кандидатов на трудоустройство, трудовые договора будут расторгнуты и с другими работниками, не пожелавшими прекратить незаконную забастовку», — также указывается в сообщении.

Рабочие в ответ заявили, что продолжат забастовку и «уже привыкли» к увольнениям. Вместе с тем они отметили, что на них усиливается информационное давление. В одном из материалов мангистауских СМИ говорится о том, что забастовки организуют активисты, которые вводят рабочих в заблуждение и действуют в интересах «каких-то сил».

«Это все провокация государства. Также было и в 2011 году [c нефтяниками из Жанаозена]. Нас хотят показать жадными и плохими, что мы пытаемся организовать что-то [противозаконное]. Из моих прямых эфиров делаются нарезки, а слова из них варываются из контекста», – сообщил рабочий.