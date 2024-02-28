Преподаватели вузов в Казахстане будут получать доплату за научную работу

Мажилис в ходе пленарного заседания в среду принял поправки в законодательные акты по вопросам науки, которые предусматривают доплату преподавателям, занимающимся научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего и (или) послевузовского образования, а также научным сотрудникам, проводящим научно-исследовательские работы. Также вводится понятие «научная этика» и определяется компетенция уполномоченного органа, разрабатывающего правила научной этики. По словам депутатов, это повысит уровень научных трудов.

«За присвоение звания доцента или профессора предлагается надбавка. Допустим, доктор PhD или кандидат за свое звание ежемесячно если получает определенную сумму, то сейчас будет получать надбавку ежемесячно в размере 92 тысяч тенге. А если он будет доктором наук, то после принятия закона он дополнительно за звание профессора будет получать надбавку около 62 тысяч тенге, и в итоге ежемесячная надбавка будет в размере 162 тысяч тенге. Это важный механизм для поддержания деятельности наших ученых», – сообщил депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Также для ведущих ученых, проработавших в университете пять лет, предусмотрено право получить «саббатический год», то есть год творческого опыта, во время которого они смогут получать среднемесячную заработную плату, добавил Аймагамбетов.

Кроме этого, законопроект предусматривает предоставление права на реализацию госполитики в области науки и научно-технической деятельности местным исполнительным органам по приоритетным направлениям региона, а также регламентирование порядка проведения научных и научно-технических работ.

Законопроект также предоставляет льготы прошедшим срочную воинскую службу при поступлении в учреждения высшего и послевузовское образование и при получении жилища в общежитии.