В два раза расширен список туристических дестинаций в Казахстане

Министерство туризма и спорта сообщило, что список приоритетных территорий для развития туризма в Казахстане расширен с 10 до 20.

По данным ведомства, в ТОП-20 туристических дестинаций Казахстана вошли:

Хан Ордасы в Западно-Казахстанской области;

Каргалинское водохранилище в Актюбинской области;

Туристский комплекс в Костанайской области;

Щучинско-Боровская курортная зона Акбура в Акмолинской области;

Имантау-Шалкарская курортная зона в Северо-Казахстанской области;

Баянауыл в Павлодарской области;

курортная зона Катон-Карагай в Восточно-Казахстанской области;

Алакольская курортная зона в областях Абай и Жетысу;

Тургень – Горнолыжный комплекс Каскелен в Алматы и Алматинской области;

«Коксай resort» в Жамбылской области;

Балхаш в Карагандинской области;

Туркестан в Туркестанской области;

космодром «Байконур» в Кызылординской области;

с. Улытау в области Улытау;

Теплый пляж в Мангистауской области;

городище Сарайшык в Атырауской области;

центр гастрономического туризма в Шымкенте;

Туристский район в Астане.

В министерстве добавили, что совместно с акиматами разработаны дорожные карты по развитию инфраструктуры туристских направлений.

Напомним, в программе развития туристической отрасли на 2019-2025 годы (утратила силу в марте прошлого года) были указаны 10 дестинаций: Астана, курортная зона «Бурабай», озеро Алаколь, горный кластер Алматинского региона, Баянаульская курортная зона, Имантау-Шалкарская курортная зона, озеро Балхаш, Туркестан, космический комплекс «Байконур» и Мангыстау.

В октябре прошлого года занимавший тогда пост главы кабмина Алихан Смаилов поручал расширить количество туристских дестинаций и обеспечить их работу круглый год. При этом он указывал, что недостаточная инфраструктура, ограниченное количество мест размещения, низкий уровень логистики и качества оказываемых услуг негативно влияют на развитие отрасли. Смаилов поручал Минтуризма совместно с акиматами утвердить дорожные карты по развитию ТОП-20 приоритетных туристских территорий, а совместно с министерством сельского хозяйства и экологии – выработать конкретные подходы по развитию культурного, агро- и экотуризма.