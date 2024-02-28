Минтуризма разработало дорожные карты по развитию их инфраструктуры
В два раза расширен список туристических дестинаций в Казахстане
Тургенское ущелье, фото Ирины Гумыркиной

Министерство туризма и спорта сообщило, что список приоритетных территорий для развития туризма в Казахстане расширен с 10 до 20.

По данным ведомства, в ТОП-20 туристических дестинаций Казахстана вошли:

  • Хан Ордасы в Западно-Казахстанской области;
  • Каргалинское водохранилище в Актюбинской области;
  • Туристский комплекс в Костанайской области;
  • Щучинско-Боровская курортная зона Акбура в Акмолинской области;
  • Имантау-Шалкарская курортная зона в Северо-Казахстанской области;
  • Баянауыл в Павлодарской области;
  • курортная зона Катон-Карагай в Восточно-Казахстанской области;
  • Алакольская курортная зона в областях Абай и Жетысу;
  • Тургень – Горнолыжный комплекс Каскелен в Алматы и Алматинской области;
  • «Коксай resort» в Жамбылской области;
  • Балхаш в Карагандинской области;
  • Туркестан в Туркестанской области;
  • космодром «Байконур» в Кызылординской области;
  • с. Улытау в области Улытау;
  • Теплый пляж в Мангистауской области;
  • городище Сарайшык в Атырауской области;
  • центр гастрономического туризма в Шымкенте;
  • Туристский район в Астане.

В министерстве добавили, что совместно с акиматами разработаны дорожные карты по развитию инфраструктуры туристских направлений.

Напомним, в программе развития туристической отрасли на 2019-2025 годы (утратила силу в марте прошлого года) были указаны 10 дестинаций: Астана, курортная зона «Бурабай», озеро Алаколь, горный кластер Алматинского региона, Баянаульская курортная зона, Имантау-Шалкарская курортная зона, озеро Балхаш, Туркестан, космический комплекс «Байконур» и Мангыстау.

В октябре прошлого года занимавший тогда пост главы кабмина Алихан Смаилов поручал расширить количество туристских дестинаций и обеспечить их работу круглый год. При этом он указывал, что недостаточная инфраструктура, ограниченное количество мест размещения, низкий уровень логистики и качества оказываемых услуг негативно влияют на развитие отрасли. Смаилов поручал Минтуризма совместно с акиматами утвердить дорожные карты по развитию ТОП-20 приоритетных туристских территорий, а совместно с министерством сельского хозяйства и экологии – выработать конкретные подходы по развитию культурного, агро- и экотуризма.

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