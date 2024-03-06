Казахстан намерен вернуть сотни ученых из-за рубежа

Министерство науки и высшего образования совместно с посольствами Казахстана создали базу из 680 молодых и опытных отечественных ученых и прорабатывают вопрос возвращения их на родину. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса сообщил глава ведомства Саясат Нурбек.

«В 90-е годы многие наши видные ученые уехали за границу. Простой пример: если в 90-е в Казахстане было 52 тысячи научных сотрудников, то к 2000 году, за 10 лет, их осталось только 12 тысяч. 35 тысяч, третье поколение советских ученых, мы потеряли. Совместно с посольствами мы создали базу, у нас 680 молодых или опытных ученых, которые работают в ведущих научных институтах или университета – мы их определили. Теперь мы прорабатываем их возврат», - сказал Нурбек.

По его словам, работа ведется по трем направлениям. В частности, если они не готовы вернуться в Казахстан, то через программу «Болашак» к ним направят на обучение молодых специалистов.

«Мурат Сапарбаев возглавляет крупную лабораторию в Париже. Шесть наших ученных из университетов аль-Фараби и Сатпаева работают под его руководством. Он их обучает и помогает создать аналогичную лабораторию в Казахстане», - привел пример министр.

Кроме того, есть механизм «прямого возврата», когда в страну вернулся ученый Дос Сарбасов. Для этого Казахстан дал ему статус члена национального совета по науке и технологиям при президенте и лабораторию на базе Назарбаев Университета. И третий вариант – когда уехавшие ученые читают лекции в Казахстане либо их приглашают в статусе независимых директоров в научные советы.