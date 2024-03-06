В Казахстане рассматривается вопрос о снижении годовой ставки вознаграждения по потребительским кредитам

Депутаты мажилиса предлагают снизить годовую эффективную ставку вознаграждения по потребительским кредитам. Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении правительства, сообщила в среду в ходе пленарного заседания депутат Унзила Шапак.

«Сейчас действующая ставка по потребительским кредитам банков и микрофинансовых организаций составляет 56%, годовая ставка по микрозаймам – порядка 311%, а эффективная ставка – 1 300%», - заявил депутат Олжас Куспеков в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков».

По мнению депутата, понижение ставки «могло бы стать одним из факторов, способствующих снижению закредитованности населения».

В свою очередь одна из разработчиков законопроекта, депутат Унзила Шапак сообщила, что вопрос в рабочих группах поднимался и выработано единое предложение.

«Пришли к единому мнению: совместно с Нацбанком и АРРФР, посредством их совместных приказов, предлагается установление норматива по потребительским кредитам, по их ставкам. Предлагается снизить ставки банков с 56% до 42%, а ставки МФО – с 56% до 50%. На сегодняшний день данное предложение находится на заключении правительства», - сообщила она.

Председатель агентства Мадина Абылкасымова также признала, что размер годовой эффективной ставки по потребительским кредитам «необходимо снижать».

«После принятия законопроекта мы, агентство, совместно с Нацбанком примем такое решение», - пообещала она.