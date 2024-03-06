Предложение депутатов находится на рассмотрении правительства
В Казахстане рассматривается вопрос о снижении годовой ставки вознаграждения по потребительским кредитам
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутаты мажилиса предлагают снизить годовую эффективную ставку вознаграждения по потребительским кредитам. Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении правительства, сообщила в среду в ходе пленарного заседания депутат Унзила Шапак.

«Сейчас действующая ставка по потребительским кредитам банков и микрофинансовых организаций составляет 56%, годовая ставка по микрозаймам – порядка 311%, а эффективная ставка – 1 300%», - заявил депутат Олжас Куспеков в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков».

По мнению депутата, понижение ставки «могло бы стать одним из факторов, способствующих снижению закредитованности населения».

В свою очередь одна из разработчиков законопроекта, депутат Унзила Шапак сообщила, что вопрос в рабочих группах поднимался и выработано единое предложение.

«Пришли к единому мнению: совместно с Нацбанком и АРРФР, посредством их совместных приказов, предлагается установление норматива по потребительским кредитам, по их ставкам. Предлагается снизить ставки банков с 56% до 42%, а ставки МФО – с 56% до 50%. На сегодняшний день данное предложение находится на заключении правительства», - сообщила она.

Председатель агентства Мадина Абылкасымова также признала, что размер годовой эффективной ставки по потребительским кредитам «необходимо снижать».

«После принятия законопроекта мы, агентство, совместно с Нацбанком примем такое решение», - пообещала она.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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