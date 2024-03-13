В аэропорту Алматы задерживается несколько рейсов

Пресс-служба отрицает, что это связано с метеоусловиями
В аэропорту Алматы, согласно данным табло на сайте, на данный момент задерживается пять вылетающих рейсов, двенадцать прибывающих, один рейс из Астаны отменен.
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