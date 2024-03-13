В аэропорту Алматы задерживается несколько рейсов

В аэропорту Алматы, согласно данным табло на сайте, на данный момент задерживается пять вылетающих рейсов, двенадцать прибывающих, один рейс из Астаны отменен.

При этом в аэропорту сообщают, что службы наземного обслуживания работают в штатном режиме.

«Задержек рейсов по метеоусловиям нет. По вопросам задержек некоторых рейсов просим обращаться непосредственно в авиакомпанию», - заявили в пресс-службе аэропорта.

В ночь на 13 марта в Алматы начался дождь, который перешел в мокрый снег. По данным акимата, в предгорных районах города выпало до 10 см снега.

По данным «Казгидромет», осадки прогнозируются до 15:00 среды, а накануне акимат города сообщал, что дождь с мокрым снегом ожидается также 14 марта.