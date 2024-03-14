Площадь пожара составляет 200 квадратных метров
В центре Алматы тушат пожар в двухэтажном доме
ФОТО МЧС РК

В Алматы произошел пожар в двухэтажном доме по улице Байтурсынова, 98. По информации МЧС, силы и средства департамента по ЧС города выехали на вызов в 20:24.

По прибытии в 20:32 первых подразделений СПЧ № 1 обнаружено открытое горение с окна 2-го этажа двухэтажного здания. Введены пожарные стволы на тушение и защиту смежных помещений, пожарные автоцистерны оперативно установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды.

По информации ДЧС, горит квартира на втором этаже дома, огонь перекинулся на кровлю. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. В 21:03 с юго-западной стороны пожар локализован.

Тушение осложняется тем, что здание низкой степени огнестойкости, с наличием скрытых пустот в стенах и перекрытиях (каркасно-камышитовое, кровля - шифер в деревянной обрешетке).

Локализация достигнута в 21:43. По информации МЧС, не допущено распространение огня на соседние квартиры второго этажа и на офисные помещения.

Площадь пожара - 200 квадратных метров.

Пожар ликвидирован в 22:21, сообщили в МЧС.

Новость обновлена в 22:39.

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